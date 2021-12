Ex-gangster legt bizarre verklaringen af over Bende van Nijvel

Het federale parket voerde vanochtend onder meer een huiszoeking uit in Asse na de verklaringen van Moussa, maar wil niet bevestigen of de ex-gangster is opgepakt. De Staerke en Salesse maakten deel uit van de Bende van Baasrode, een dievenbende die in de jaren ’80 bekend stond om hun zwaarbewapende overvallen die met militaire precisie uitgevoerd werden. De bende wordt in onze regio gelinkt aan overvallen in Steenhuffel, Londerzeel, Ternat, Mollem en Dilbeek. In 1987 werden ze veroordeeld tot 20 jaar cel, in 2001 kwam De Staerke vrij.

Omdat de modus operandi van de Bende van Baasrode lijkt op die van de Bende van Nijvel, kwamen De Staerke en Salesse eerder al in het vizier van speurders. Ook omdat De Staerke enkele uren voor de overval op de Delhaize in Aalst zou gezien zijn in het warenhuis. Hij is de enige die ooit in verdenking werd gesteld voor de overvallen van de Bende van Nijvel. Die bende zaaide ook in onze regio dood en verderf: vijf mensen werden gedood de overval op de Delhaize in Overijse, één bij de overval op de Colruyt in Halle, één bij de overval op de Delhaize in Beersel en één bij de overval op restaurant Auberge du Chevalier, ook in Beersel. De daders werden nooit gevonden.