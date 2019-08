Ex-leraar Zaventemse scholen opnieuw voor rechter voor aanranding

Een 36-jarige leraar uit Oud-Heverlee moet zich opnieuw verantwoorden voor de vermeende aanranding van zeven minderjarige meisjes in een school in Leuven. Op het moment dat de feiten uitkwamen, werkte de leraar in scholen in Nossegem en Sterrebeek. De man werd begin juli vrijgesproken, maar de burgerlijke partijen gingen in beroep.

De man zou zich ongepast hebben gedragen tegenover zeven meisjes van 8 en 9 jaar oud in een school in Leuven. Zo is er sprake van aanrakingen van de poep, masseren van de nek, wrijven over de rug en het geven van dikke knuffels. Door de strafzaak werd hij ontslagen in scholen in Nossegem en Sterrebeek, waar hij werkte als vervangleerkracht.

De man geeft toe dat hij pedagogisch in de fout is gegaan, maar ontkent seksuele intenties gehad te hebben. Op 19 juli werd de leraar vrijgesproken, maar de ouders gingen in beroep tegen de afwijzing van de schadevergoeding door de rechter. Het parket van Leuven volgt hen daarin. Wanneer de zaak voorkomt is nog niet bekend.