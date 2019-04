Exhibitionist slaat minstens 40 keer toe

De politie is op zoek naar een exhibitionist die sinds 2016 actief is in Zaventem. Tot nu toe sloeg hij al minstens 40 keer toe. “Dit jaar zijn er nog geen nieuwe feiten gemeld, maar we vrezen dat hij vroeg of laat terug toe zal slaan," zegt de politie van Zavente