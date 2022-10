Expertisecentrum Dementie opent vestiging in Dilbeek

Het Expertisecentrum wil de deskundigheid rond dementie verhogen en stelt haar netwerk daarvoor open. Het centrum biedt antwoord op vragen, brengt mensen met elkaar in contact en wil vooral ook een genuanceerde beeldvorming van mensen met dementie promoten. Door de regionale werkingen wil het Expertisecentrum dichter bij de mensen staan.



Meer over de vestiging in Dilbeek zie je in ons nieuws.