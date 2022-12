Expo brengt bruisende sas van Kampenhout weer even tot leven

In Kampenhout loopt momenteel een tentoonstelling over de geschiedenis van 't Sas van Kampenhout'. De plek ontwikkelde zich vanaf het midden van de 18de eeuw dankzij de aanleg van de vaart, maar vandaag schiet er van het toen bruisende dorpje niet veel meer over.

De nieuwe tentoonstelling in De Krop over Kampenhout Sas barst van de historische weetjes. De plek begon rond 1750 te bruisen. Er waren veel cafés en industrie, dankzij de aanleg van het Sas en het kanaal. “Het was een levendige gemeenschap”, vertelt Erik Heymans van de heemkring. “Maar dan is er in 1942 een nieuwe, vaste brug gebouwd in plaats van de draaibrug. De bereikbaarheid was zo goed niet meer. Eén voor één zijn de cafeetjes verdwenen.”

Twee cafés bleven er over, maar ook die moesten de deuren sluiten na de bouw van nog een nieuw bruggencomplex in 2002. “Vandaag is het een lappendeken van industriegebieden, doorkruist door twee Steenwegen en de vaart”, zegt Heymans. “Het leven is eruit. Met de expo willen we herinneringen opwekken aan het sas van vroeger.” Wie zelf een duik wil komen nemen in de geschiedenis van Kampenhout Sas, vindt de openingsuren hier.