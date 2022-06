Expo toont hoe Ginder Ale groot werd: “Goed product en goede marketing”

In de eventlocatie Tripl in Merchtem kan je een eerste expo bezoeken over de vroegere brouwerij Ginder Ale. “Het onderwerp van de tentoonstelling verduidelijkt hoe de Ginder Ale dankzij ongeziene marketing na de Tweede Wereldoorlog groot werd”, klinkt het.

In Merchtem zijn er heel wat verzamelaars die allerlei items over de Ginder Ale bijhouden. Ze hebben zelfs hun eigen Facebookpagina met liefst 576 leden. Verzamelaar Pieter Vercauteren uit Merchtem heeft zelf een paar duizend Ginder Ale-items. “Het is tijd om eens een expo te organiseren”, zegt Pieter. “We kunnen niet alles tentoonstellen. Daarom werken we rond het thema marketing.”

Ginder Ale werd een bekend bier in Europa dankzij een uitgekiende marketing. “Zo was er de slogan ‘Dat is geen klein bier’ in 1954. “Er volgden nog heel wat marketingstunten”, vervolgt Pieter. “Een reuzenfles op een vrachtwagen reed met de wielerkoersen rond. Chauffeurs die Ginder Ale uitzetten, droegen een kepie en uniform. Er waren veel Ginder Ale-items: glazen, asbakken, aftrekkers, bierviltjes, uurwerken, truitjes, enz... Dat laten we zien in de tentoonstelling die samen met logistieke steun van de gemeente wordt georganiseerd.”

Dat die marketingmachine soms mank liep, bevestigt schepen van Cultuur David De Valck, die als student nog in de brouwerij werkte. “Neem nu Ginder Club, de immense kosten voor glazen, etiketten en andere marketing betekende het einde van Ginder Club in 1974. Het was ook een amberkleurig bier en eigenlijk beconcurreerde de brouwerij haar eigen Ginder Ale.”

Ginder Ale telde op het hoogtepunt 230 werknemers. In 1972 werd de brouwerij overgenomen. De productie werd overgebracht naar Leuven, in 2020 stopte AB Inbev met het brouwen van Ginder Ale.