Extra agenten moeten coronamaatregelen afdwingen op luchthaven

De voorbije dagen doken op sociale media beelden op waarbij reizigers aan de bagageband te dicht bij elkaar stonden. Om die regels meer te doen naleven, stuurt De Crem extra agenten naar de luchthaven van Zaventem. Door allerlei afgelaste of uitgestelde evenementen is er bij de reserve van de federale politie capaciteit beschikbaar. De politie kan de maatregelen afdwingen via processen-verbaal of boetes.