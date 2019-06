AB InBev, dat naast Stella Artois en Leffe onder meer ook Belle-Vue brouwt, pompt 94 miljoen euro in z’n Belgische brouwerijen. In Leuven wordt binnenkort ook Budweiser gebrouwen, in Hoegaarden wordt de brouwerij voor het witbier uitgebreid. Ook in de brouwerij van Belle-Vue in Sint-Pieters-Leeuw wordt er extra geïnvesteerd, met name in veiligheid en milieumaatregelen. Bij AB InBev in België werken vandaag ongeveer 3100 mensen.