Extra personeel voor vaccinatiecentrum Dilbeek: “Het wordt een huzarenstukje”

De gemeente Dilbeek gaat de komende weken extra mankracht inzetten in het vaccinatiecentrum. Daardoor zal de bibliotheek minder open zijn, CC Westrand het tot het einde van de zomer zonder onthaal moeten doen en vrijetijdsactiviteiten in Dilbeek de nodige impact ondervinden. Ook de gemeente Ternat zal extra personeel inzetten.

Als de geplande leveringen doorgaan, zal het Dilbeekse vaccinatiecentrum op volle toeren draaien. Er zal dan 6 dagen op 7 prikjes gezet worden. Voor de komende weken al 17.000 uitnodigingen verstuurd. De vaccinatiecampagne staat voor enkele cruciale weken, want in totaal moeten er nog 80.000 vaccins gezet worden. Om alles te kunnen bolwerken, zal de gemeente Dilbeek personeel van dienst Vrije Tijd inzetten in het centrum.

“De expertise bij de teams van Vrije Tijd in het organiseren van evenementen, het samenbrengen van grote aantallen mensen en het coördineren van projecten is een echte meerwaarde en zal de vereiste ruggengraat aan ons vaccinatiecentrum geven”, zegt Dilbeeks schepen van Vrije Tijd Anneleen Van den Houte. “Het medische aspect laten we uiteraard over aan het medisch zorgpersoneel.”

Dat heeft wel gevolgen voor het vrijetijdsaanbod in Dilbeek. Zo zal vanaf volgende de bibliotheek beperktere openingsuren hebben. Elke maandag en donderdag zal de bibliotheek gesloten zijn. Het onthaal van CC Westrand zal tot en met eind augustus gesloten blijven. Verder zullen ook enkele activiteiten georganiseerd door de dient Vrije Tijd impact ondervinden.

“Met deze duurzame oplossing verzekeren we, zolang als nodig, een optimaal pad richting hernieuwde vrijheid én vrije tijd. Ook de gemeente Ternat sluit met bijkomende krachten aan bij deze nieuwe werkwijze”, benadrukt Van den Houte. Het vaccinatiecentrum van Dilbeek zal net als dat van Gooik vanaf volgende week ook werken met de QVAX-reservelijst in combinatie met de eigen lokale reservelijst.