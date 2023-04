Extra plaatsen in buitengewoon onderwijs in Opwijk en Sint-Pieters-Leeuw

Vlaanderen gaat 625 extra plaatsen creëren in het buitengewoon onderwijs. In onze regio komen die in Sint-Pieters-Leeuw en Opwijk. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken, ook voor kinderen met extra zorgnoden.”

Er is al jaren een groot tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs, waar jongeren extra hulp nodig hebben omwille van een gedragsproblemen, leerstoornissen of een lichamelijke of geestelijke handicap. Op korte termijn wil Vlaanderen 625 plaatsen creëren door bestaand aanbod van scholen uit te breiden, maar ook nieuwe scholen op te starten. Zo komt er een nieuwe school voor het buitengewoon onderwijs in Sint-Pieters-Leeuw. In Opwijk wordt het bestaande aanbod uitgebreid.

"We blijven alles uit de kast halen om te zorgen voor extra schoolbanken, ook voor kinderen met extra zorgnoden", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Voor heel wat leerlingen is het buitengewoon onderwijs de plaats waar ze de beste zorgen en het beste onderwijs krijgen.”