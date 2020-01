Extra veiligheidsmaatregelen tijdens evenementen aan Vilvoordse Kruitfabriek

Van de hele kanaalzone een beveiligde zone maken, is onmogelijk. Daar zijn de drie spelers het over eens. Maar tijdelijke maatregelen kunnen wél. Zo zal er tijdens evenementen 's avonds extra verlichting komen ter hoogte van de Kruitfabriek, de plaats waar Frederik Vanclooster op oudjaar in het water belandde. Bij echt grote evenementen komt er telkens een veiligheidsplan. Extra stewards behoren dan tot de mogelijkheden en bepaalde zones kunnen met een tijdelijke omheining afgebakend worden. De stad onderzoekt ook nog of er aan de Steenkaai publieke reddingsboeien kunnen komen en of de kademuur uitgerust kan worden met ladders.