Familie verdeelt 3.000 witte rozen ter ere van overleden Karina over alle graven op kerkhof

De familie Sandojan, van Armeense afkomst maar al een hele tijd woonachtig in Vilvoorde, werd zopas getroffen door een tragedie. Op 2 augustus overleed Karina Sandojan veel te vroeg aan de gevolgen van kanker: ze werd amper 22 jaar oud.

“We hebben de afscheidsceremonie in België gehouden”, vertelt haar broer Suto. “Met zowat 1.000 mensen zijn we samengekomen in het crematorium Daelhof in Zemst. Mijn zus heeft een afscheidsbrief achtergelaten toen ze wist dat ze niet meer te redden viel. De familie wist daar zelf niks van, maar na haar overlijden heeft haar man die in haar gsm gevonden. Daar stond in dat ze alles in het wit wou, ook de rozen. Iedereen heeft die dag drie witte rozen meegebracht om mijn zus te gedenken.”

Na de plechtigheid bleven er dus liefst 3.000 witte rozen achter. “In plaats van ze weg te gooien, dachten we dat mijn zus eigenlijk het liefst zou hebben gewild dat ze verdeeld werden over de graven op het kerkhof in Vilvoorde. Ze wou in feite in Vilvoorde begraven worden maar dat gaat niet volgens onze traditie dus is zij toch naar Armenië overgebracht. Al die rozen hebben we echter gebruikt om de mensen hier in Vilvoorde een hart onder de riem te steken. Samen met vrienden zijn we al die 3.000 rozen na de ceremonie gaan verdelen over de graven. Op die manier bleef er toch ook iets vanuit haar hart hier achter. Dat was sowieso typisch voor mijn zus. Ze wou altijd iedereen helpen en blij maken. Ik hoop dan ook dat ze van boven meekijkt...”

De massale hoeveelheid witte rozen op het kerkhof bleven natuurlijk niet onopgemerkt. Iedereen vroeg zich af waar die vandaan kwamen. “Er kwamen heel veel reacties. Zoveel mensen die vroegen wat er aan de hand was… Ik heb uiteindelijk dan op sociale media maar meegedeeld dat dit van en voor Karina was.”

De tientallen reacties liegen er ook niet om. Van ‘Wat een schitterend gebaar’ over ‘Hemels mooi van jullie’ tot ‘Héél mooie geste’: het mag duidelijk zijn dat de Vilvoordse gemeenschap heel erg geraakt is en meeleeft met de getroffen familie.