Familiedrama Asse: beklaagde krijgt 5 jaar met uitstel

Op het proces voor het Brusselse hof van assisen is de 70-jarige man die in 2017 zijn vrouw verstikte in hun huis in Kobbegem, veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel. Dat melden zijn advocaten aan onze correspondent. De advocaat-generaal had 15 jaar opsluiting gevraagd.