Fanfares popelen om weer samen te mogen musiceren

Vorige week kondigde premier Wilmès aan dat culturele activiteiten zonder publiek opnieuw worden toegelaten." Wij stonden natuurlijk te popelen om te herbeginnen, wij waren blij dat de premier dat nieuws doorgaf”, zegt Mark Vanderstraeten van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia. “Maar kort nadien werd het allemaal terug ingeroepen. Ze vonden dat er problemen waren met de blaasinstrumenten dat die te veel ‘uitstoot’ zouden geven."

Al hopen ze bij de Koninklijke Muziekvereniging Concordia uit Merchtem dat ze snel opnieuw kunnen repeteren voor hun Paasconcert, dat verplaatst is naar eind september. “Als ze vandaag beslissen dat er terug mag gerepeteerd worden, dan zitten wij volgende week woensdag hier in de zaal terug”, zegt Vanderstraeten. “Normaal gezien repeteren we op het podium, maar door de beperkte plaats zouden we dan verhuizen naar beneden in de zaal en dan hebben we ruimte genoeg om iedereen uit mekaar te zetten. Volgens de richtlijnen die we hebben gekregen van minister Muylle, zou er voor de blaasinstrumenten twee meter afstand moeten zijn en dat kunnen we hier zeker en vast doen."