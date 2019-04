FC Dworp heeft beste thuisreputatie van Vlaanderen

FC Dworp heeft in vierde provinciale zijn laatste thuiswedstrijd gewonnen met 3-0. Het legt daarmee een perfect thuisrapport voor: 42 op 42. Dworp is daarmee de enige Vlaamse club die dit seizoen thuis geen enkel punt verloor.

De ploeg uit Beersel moest tegen Vlezenbeek wel lang nagelbijten. Pas na het uur werd de ban gebroken. In het slot stelde Dworp uiteindelijk de zege én de titel van beste thuisreputatie van Vlaanderen veilig met nog twee doelpunten.

"Ik denk dat dit uniek is. We weten dat we een thuisreputatie hebben, dat was ook de voorbije jaren zo. Maar dat je geen enkel punt verliest, 14 keer na elkaar wint, dat bouwt zich op en die reeks is maar blijven doorgaan. Dat is toch onverhoopt," zegt trainer Jeroen Marechal.

Volgende week kan Dworp nog meer vieren. Als het wint op het veld van Rhodienne-De Hoek B mag het de titel vieren in vierde provinciale F.