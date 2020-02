Fedasil opent opnieuw opvangcentrum in Terlanen

Fedisal gaat dit voorjaar opnieuw gebruik maken van het oude woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen bij Overijse om er minderjarige asielzoekers in onder te brengen. Dat was eerder het geval in 2015.

“Binnenkort zal Fedasil opnieuw gebruik maken van het voormalig woonzorgcentrum De Lasne in Terlanen om er een opvangcentrum op te starten met 80 plaatsen. Het gaat – net zoals in 2015 – over de opvang van niet-begeleide minderjarigen tussen 15 en 18 jaar die internationale bescherming hebben aangevraagd in ons land. Dat wil zeggen dat ze zonder ouders in ons land zijn aangekomen”, legt burgemeester Inge Lenseclaes uit. Momenteel worden er een aantal aanpassingswerken uitgevoerd in het centrum. De opening is voorzien voor dit voorjaar. Een 40-koppig team zal de jongeren begeleiden. Vijf jaar geleden werd het gebouw al eens gebruikt als tijdelijk opvangcentrum. Toen verbleven er 47 minderjarigen. “Het gaat hier om een open opvangcentrum. Dat wil zeggen dat de jongeren vrij zijn om het centrum te verlaten, maar dat ze wel verondersteld worden om ’s avonds opnieuw binnen te zijn, en zich gedragen volgens de regels van het centrum”, zegt Lenseclaes. De gemeente en Fedasil organiseren op 20 februari een infomarkt over het opvangcentrum in WOC Den Turf in Terlanen.