Federale politie versterkt politiezones tijdens eindejaarsperiode

Gisteren bespraken de provincie Vlaams-Brabant in samen met het parketten en de politiezones de strategie om de komende weken de coronamaatregelen te handhaven. “Dit keer sloten ook de verschillende inspectiediensten en arbeidsauditeurs aan, die zich voornamelijk focussen op bedrijven en handelszaken”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Op lokaal vlak vindt er al heel wat samenwerking plaats tussen hen en de politie. De komende weken wordt die samenwerking uitgebreid.”

Daarnaast moeten de politiezones in onze provincie streng blijven toekijken op de coronamaatregelen. Sinds het begin van de coronacrisis tot en met eind november zijn in Vlaams-Brabant zo’n 10.000 inbreuken vastgesteld. 4 op de 10 inbreuken zijn overtredingen op het samenscholingsverbod. Dat kan gaan van te veel mensen die afspreken in een park tot de aanwezigheid op een lockdownfeestje.

“Waar nodig levert de federale politie ondersteuning aan de lokale politiezones, om extra controleploegen op het terrein te brengen", zegt Jan Spooren. "Niet zozeer omdat er een tekort aan politie is, maar elke extra patrouille is meegenomen. Ook de parketten geven de hoogste prioriteit aan het vervolgen van inbreuken op de coronamaatregelen. Maar op ellke hoek van de straat een agent, dat gaan we niet doen. Ook drones zullen we niet inzetten in onze provincie. Het moet geen heksenjacht worden.”

Ook een algemeen verbod op Nieuwjaarszingen of Driekoningen komt er voorlopig niet in Vlaams-Brabant. De lokale besturen kunnen zelf beslissen of dat het veilig kan verlopen.