Feestzaal in leegstaande Douwe Egberts-fabriek?

Door de sluiting van het Fenikshof komen heel wat Grimbergse verenigingen in de kou te staan. Het gemeentebestuur heeft zijn oog laten vallen op de leegstaande gebouwen van Douwe Egberts in Strombeek.

"Het is de provincie die de toestemming moet geven. De fabriek is nu nog ingekleurd als industriezone en moet dus mogelijk herbestemd worden. Eenmaal die horde genomen is, kunnen we met Douwe Egberts en een bouwpromotor rond de tafel om te zien wat mogelijk is," zegt Schepen voor Cultuur Philip Roosen.

Hoe dan ook zou het om een tijdelijke oplossing gaan, want Roosen vindt dat een gemeentelijke feestzaal eigenlijk in het centrum van de gemeente thuishoort, maar die moet nog gebouwd worden en dat proces duurt al snel drie jaar.