Feestzaal Waerboom vraagt vertrouwen van klanten: “Wij weten waar we mee bezig zijn”

Voor Waerboom in Groot-Bijgaarden zou 2020 door hun 30-jarig bestaan het beste jaar worden van de laatste tien jaar. Nu vrezen de eigenaars niet alleen voor de gevolgen voor hun zaak, maar voor de hele economie. Aan het begin van de zomervakantie mochten feestzalen onder strikte voorwaarden heropenen, maar ze staan nog vaak leeg.

“Trouwfeesten voor dit jaar en nieuwe aanvragen zijn zeer beperkt. Anderen hebben angst om als rode vlag bestempel te worden”, zegt Tamara Coppens van Waerboom. “Als ze iets zouden organiseren en iemand raakt besmet op dat evenement, vrezen ze met de beschuldigende vinger gewezen te worden.”

Om het personeel aan het werk te kunnen houden, startte Waerboom een pop-uprestaurant op. Maar ook daar voelen ze dat mensen terughoudend zijn. “We zien de mensen vooral terug in hun kleine bubbel. Maar onze zondagse brunchen zien mensen als een massa-evenement en blijven daarom weg, ook al organiseren we alles veilig en wordt de afstand bewaard. We zijn in een situatie beland waarin we mogen doen wat we willen, maar dat er geen volk komt”, aldus Coppens.

Volgens Coppens dragen het beleid en de media daarin een grote verantwoordelijkheid en moet er anders gecommuniceerd worden over de cijfers. “Ik zou graag hebben dat we een beetje afstappen van de angstpsychose en dat we gewoon met een gezond boerenverstand onze afstand bewaren”, zegt Coppens. “Als bevolking mogen we onze vrijheid niet laten inperken. Economisch kan ons land dat niet aan.”