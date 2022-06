Felix Art & Eco museum feestelijk geherlanceerd

In Drogenbos is de FeliX-site, da’s het museum rond schilder Felix De Boeck en het domein errond, feestelijk geherlanceerd. Alle projecten, waaronder de beschermde boomgaard, de volkstuintjes en de gerestaureerde hoeve zijn voltooid, en dat na zeventien jaar zwoegen.

De site van het FeliX Art & Eco museum is na zeventien jaar eindelijk af. ’t Is een plek geworden met aandacht voor zowel de schilder als de boer Felix De Boeck, legt directeur Sergio Servellón uit: “We hebben het permanente werk van Felix De Boeck, maar ook een museaal ingericht parcours dat je kan beleven in de gerenoveerde hoeve. Dat is echt een bevelingsparcours. Uiteraard zijn onze tijdelijke tentoonstellingen ook nog altijd aanwezig. En we zetten in op activiteiten die verbonden zijn aan de erfgoedsite die dit is.”

Zo zijn onder andere de beschermde boomgaard en het gebruik van de kruidentuin en volkstuinen opnieuw geactiveerd. “Dat doen we samen met de gemeente Drogenbos, de lokale verenigingen, vrijwilligers en onze buren,” klinkt het. “Het is prachtig geworden,” vindt Anne Sobrie van de Stichting Felix De Boeck. “Ik heb de woning nog gekend toen ze bouwvallig was. Nu is het echt één geheel geworden, er is enorm veel werk geleverd.”

Dit weekend is de hoeve uitzonderlijk gratis en zonder reservering te bezoeken.