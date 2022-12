FeliXart Museum in Drogenbos maakt kans op prestigieuze award

Het FeliXart Museum in Drogenbos is genomineerd voor European Museum of the Year Award 2023, de meest prestigieuze museumprijs in Europa. De prijs gaat naar een Museum dat innovatief en inspirerend is en creatief inzet op maatschappelijke verantwoordelijkheid.