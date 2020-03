De felle rukwinden die gisteren over onze regio trokken, hebben op een aantal plaatsen flinke schade veroorzaakt. Dat meldt de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Felle windstoten veroorzaken her en der schade

Gisteren stond er een koude wind die af en toe erg nijdig uit de hoek kwam. De hele dag en nacht waren er felle rukwinden en dat veroorzaakten her en der grote schade. “We kregen een aantal oproepen binnen rond schade door rukwinden”, klinkt het bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Van lichamelijk leed was er geen sprake, maar er zijn wel plekken waar de schade wat ernstiger was dan op andere.”

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West