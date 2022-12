Femke Hermans strijdvaardig voor gooi naar IBO-wereldtitel

Femke Hermans uit Steenhuffel bokst vrijdag in Montreal voor de IBO-wereldtitel. Tegenstander is de Canadese Mary Spencer. Wij trokken zaterdag naar de Opwijkse vechthal van Celtix voor de laatste training van Femke op Belgische boedem.

In april van dit jaar verloor Femke Hermans de kamp om de WBO-wereldtitel van Savannah Marschall. Tijd om terug te slaan. In Montreal wacht thuisbokster Mary Spencer haar op, zij is the next big thing in Canada: een ongeslagen machine met 5 KO’s in haar eerste 7 kampen. “Maar cijfers zeggen gelukkig niet alles,” steekt Hermans van wal. “Ik denk dat ik haar eerste grote tegenstander ben. Normaal gezien neemt ze meteen het overwicht door haar kracht uit te spelen. Meestal zijn haar tegenstanders ook vrij statisch. Wij gaan het anders aanpakken.”

Het strijdplan van Hermans ligt dus klaar. Voor de tweede keer treedt ze vrijdag aan in de gewichtsklasse superwelters, onder de 69 kilogram. Daarvoor vocht ze jarenlang bij de suppermiddens, tussen de 69 en de 73 kilo. “In die gewichtsklasse is er niemand meer over om tegen te boksen, daarom wou ik zakken. Dit is een nieuwe vijver, een nieuwe uitdaging dus.”

De partij van vrijdag in Montreal is er meteen één voor een titel: de wereldtitel bij de superwelters in de IBO. Een boksbond die misschien niet bij ‘de grote 4’ hoort, maar toch aanzien heeft. Bovendien opent de titel deuren: “De winnaar van ons twee gaat daarna boksen tegen Jonas die momenteel drie wereldtitels heeft. Voor wie wint staan er dus nog mooie zaken op het programma.” Mocht Hermans het ook halen van Jonas, zou ze wereldkampioen kunnen worden in vier boksbonden. Iets om naar uit te kijken.