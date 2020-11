Ferm: “Onthaalouders zijn de onzichtbare helden van de coronacrisis”

Ferm organiseert al meer dan 40 jaar kinderopvang en ziet hoe kinderbegeleiders en onthaalouders dagelijks paraat moeten staan en tegelijk ook worstelen met de gevolgen van de coronacrisis. “Ouders met jonge kinderen willen ook in deze coronatijden hun job blijven doen. Daarvoor rekenen ze op hun vertrouwde kinderopvang. Dat is niet meer zo vanzelfsprekend”, zegt Els Van Dun van Ferm Kinderopvang. ”Er is de terechte angst dat zijzelf of anderen in de opvang besmet geraken.De veelvuldige coronamaatregelen slorpen voortdurend hun aandacht en energie op. Maar ze willen echt beschikbaar kunnen blijven voor de ouders die op hen rekenen en voor de kinderen wiens tweede thuis zij zijn. Dat verdient meer dan een pluim! Hun bijdrage aan de economie en aan de samenleving wordt te vaak onderbelicht. ” Ferm Kinderopvang merkt ook dat de vraag naar opvang bij onthaalouders groot blijft. “Ouders kiezen vandaag vermoedelijk ook liever voor kleinschalige opvang om hun bubbel zo klein mogelijk te houden”, denkt Els Van Dun .

Meer hierover vanavond in ons nieuws.