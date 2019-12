Festival van Vlaanderen te boek gesteld

In de Plantentuin in Meise is vanmiddag het boek ‘Het Festival. Het Festival van Vlaanderen als actor in cultuur’ voorgesteld. Auteurs Francis Maes en Katia Segers geven in het werk een overzicht van de boeiende geschiedenis van het befaamde festival.

Liedekerkenaren Francis Maes en Katia Segers zijn respectievelijk hoogleraar muziekwetenschappen en communicatiewetenschappen. Samen beschrijven ze in het nieuwe boek ‘Het Festival. Het Festival van Vlaanderen als actor in cultuur’ de geschiedenis van het Festival van Vlaanderen. “Het Festival van Vlaanderen speelt al meer dan een halve eeuw een hoofdrol in de Vlaamse cultuurwereld”, vertelt auteur Francis Maes. “Het bracht als eerste de wereldtop in de klassieke muziek en de podiumkunsten naar Vlaanderen. Muziek en cultuur hebben iets mythisch, maar zijn eerst en vooral mensenwerk. Om een bloeiend cultuurlandschap te kunnen opbouwen, moeten muzikanten, organisaties en overheden krachtig en efficiënt samenwerken. Dit boek brengt voor het eerst het volledige verhaal van die samenwerking in het beoefenen, organiseren en uitstippelen van de culturele sector.” Het is boek is onder meer verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel.

Meer hierover maandag in ons nieuws.