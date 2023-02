Fiberklaar wil heel Wemmel openleggen: "Dat zal niet gebeuren"

Op de laatste gemeenteraad van Wemmel werden heel wat vragen gesteld over de plannen van Fiberklaar om een supersnel glasvezelnetwerk aan te leggen in de gemeente. Fiberklaar wil dat zo snel mogelijk doen, waardoor de gemeente één grote werf zou worden. “Maar zo zal het niet gebeuren”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel).

“Hoe gaat het gemeentebestuur om met Fiberklaar dat hier glasvezel wil aanleggen?”, vroeg Erwin Ollivier (LB Wemmel) op de laatste gemeenteraad. Burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) antwoordde dat Fiberklaar inderdaad een heel gerichte commerciële campagne voert en dat dit ook hem zorgen baart. “Er is heel wat ongerustheid bij de gemeentediensten”, zegt de burgemeester.

“In de aanvankelijke plannen wilde Fiberklaar ongeveer 80 kilometer aan stoepen openleggen, om binnen het jaar aan te sluiten op Fiberklaar. Dat is zo goed als de hele gemeente. Zij willen hier landen met vijftien tot twintig ploegen en ineens een twintigtal straten tegelijk open leggen. Dat kan natuurlijk niet, waar moeten mensen dan parkeren en hoe kunnen ze hun woning bereiken?”

Partners

“We hebben Fiberklaar duidelijk gemaakt dat we als gemeente erop stonden om na de uitrol van de glasvezel als tevreden partners uiteen te kunnen gaan. Zij zullen moeten werken op het ritme dat de gemeente aankan, in fases. Zo is afgesproken dat er nooit langer dan 24 uur werken voor iemands deur mogen zijn.”“Er mogen ook nooit meer dan drie straten tegelijk en nooit meer dan 150 meter tegelijk worden open gegooid. We geven hiervoor beperkte vergunningen voor signalisatie. Schuiven ze 50 meter in de werf op, dan moet de eerste 50 meter eerst worden dichtgelegd. Het zal in vier clusters over de heel gemeente gebeuren.”

Erfpacht

Mocht Fiberklaar toch grotere werven met veel overlast opstarten, dan houdt de gemeente nog een slag om de arm. “Er zijn nog de erfpachtovereenkomsten”, vertelt Vansteenkiste. “Fiberklaar heeft die nodig om hun huisjes op openbaar domein te bouwen, die de connecties mogelijk maken. We houden die boot nog een beetje af. We verwachten ook dat Fiberklaar een begeleider aanstelt voor de gemeente die alle vragen van de inwoners beantwoordt. Wemmel wordt zo mogelijk een pilootproject, want Fiberklaar wil in heel Vlaanderen glasvezel versneld aanleggen.”

Gigantisch

“Fiberklaar zal zich moeten houden aan onze regels”, zegt schepen van Grondgebiedzaken Raf De Visscher (LB Wemmel). “We willen dat zij tijdens werken van nutsmaatschappijen tegelijk hun blauwe kabel leggen, zodat de stoep niet twee keer moet worden opgebroken. Ter illustratie: in januari waren er in Wemmel meer dan 90 aanvragen voor werken van nutsmaatschappijen. De laatste vier maanden van vorig jaar waren dat er liefst 420. Dat is enorm voor onze diensten om dat op te volgen. Als Fiberklaar daarbij komt, dan is dat gigantisch, dat willen we onder controle houden.”