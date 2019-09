Fietsen, wandelen, spelen en swingen tijdens het Gordelfestival

Fietsen en wandelen zijn al jaren de hoofdingrediënten van het Gordel-gebeuren, maar sinds een aantal jaar is ook het animatieluik almaar prominenter op de affiche gezet. Dit jaar konden de deelnemers van het Gordelfestival in Dilbeek onder meer genieten van een Sky-Wacht op 50 meter hoogte, een ‘urban’ dorp met demonstraties skaten en bmx, en optredens van de Romeo’s en Mathias Vergels. In Huizingen konden de jongsten zich opnieuw uitleven in het VIK-dorp als Very Important Kids. Klap op de vuurpijl was voor velen het optreden van de razend populaire band #LikeMe.

Een uitgebreid sfeerverslag zie je vanavond in Cocktail.