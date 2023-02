Fietsersbond wil dat fietspad Alsembergsesteenweg heraangelegd wordt

Tussen Buizingen en Huizingen krijgt de Alsembergsesteenweg de komende maanden over een lengte van 2,5 kilometer plaatselijk een nieuwe laag asfalt. De Fietsersbond van Beersel en Halle wil dat nu ook het fietspad vernieuwd wordt. “Het fietspad is al jaren niet meer onderhouden, met de onvermijdelijke verzakkingen en putten tot gevolg”, zegt Andre Vandecandelaere van de Fietsersbond Beersel. “Door die slechte staat rijden fietsers momenteel om langs Huizingen, terwijl de steenweg korter en functioneler is. Het verwondert ons dat de heraanleg van het fietspad niet mee in overweging is genomen bij de heraanleg van de rijweg.”

Ook de oversteekplaats aan het op- en afrittencomplex Huizingen is volgens de Fietsersbond-afdelingen onveilig. “Bij de asfaltering willen we ook aandacht vragen voor een duidelijke kleurmarkering van dit fietspad gezien de vele conflictpunten: inkleuring in een rode kleur, feller geaccentueerd op conflictpunten met zijstraten en met duidelijke signalisatie van het dubbelrichtingsfietsverkeer” besluit Vandecandelaere.