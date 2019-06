Fietsersbond wil meer oversteekplaatsen aan Terhulpsesteenweg Hoeilaart

De Terhulpsesteenweg (N275) in Hoeilaart veilig oversteken, is hét knelpunt dat leden van de Fietsersbond signaleren. Daarom roept de organisatie het Agentschap Wegen en Verkeer op om meer veilige oversteekplaatsen te voorzien aan deze gewestweg.

De N275 is een gewestweg die de inwoners van Hoeilaart als het ware afsnijdt van het Zoniënwoud. Automobilisten mogen er 70 kilometer per uur rijden tussen de Meutedreef en de Ring rond Brussel. Over een afstand van bijna twee kilometer is er geen enkele veilige oversteekplaats. Wandelaars, joggers en fietsers kunnen niet anders dan wachten tot er geen verkeer is.

De Meutedreef is een officiële fietsknooppuntenroute. Het kan voor de Fietsersbond Druivenstreek niet dat oversteken daar enkel op een onveilige manier kan gebeuren. De organisatie pleit dus voor meer oversteekplaatsen en voor een snelheidsverlaging tot 50 kilometer per uur.

Er loopt een bevraging op de Facebook-pagina van de Fietsersbond Druivenstreek.