Fietspad richting luchthaven klaar voor gebruik

De aftakking ligt voor het grootste deel in de bedding van de voormalige spoorlijn. Dankzij 66 verlichtingspalen kan er veilig overdag en ’s nachts gefietst worden. “Wij staan niet alleen in voor het veilig verkeer van vliegtuigen, maar zijn ook een belangrijke hub voor het openbaar vervoer en zetten ook in op een fietsvriendelijke luchthaven”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “In normale tijden komen er per dag ongeveer 100.000 mensen naar de luchthaven. Met deze aansluiting is met de fiets naar de luchthaven komen nu nog comfortabeler en veiliger.”