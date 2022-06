Fietstunnel en fietsverbinding langs spoorweg in Asse geopend

In Asse is de fietstunnel aan de Langestraat klaar. Vroeger moest je er te voet de sporen oversteken, nu kan dat veilig onder de spoorlijn. De tunnel ligt op het traject van de fietssnelweg tussen Asse en Zellik, die langs de spoorlijn Brussel-Dendermonde loopt. Ter hoogte van de nieuwe fietstunnel wisselt de fietssnelweg van zijde.

Iets meer dan een jaar geleden werd het startschot gegeven van een nieuwe fietsverbinding en tunnel in Asse. Het traject is één van de puzzelstukjes van de spoorroute die wordt aangelegd tussen Aalst en Brussel. “Het spoor heeft als ruggengraat van het openbaar vervoer een sleutelrol te spelen. Omdat er steeds minder open ruimte is, is de ruimte naast het spoor een ideale plaats om een fietssnelweg op aan te leggen”, aldus Infrabel.

Dat tonen ook de cijfers, van vandaag ligt de helft van de fietssnelwegen langs of op gronden van de spoorwegen. De fietssnelweg is over het volledige traject verlicht. Ter hoogte van de Langestraat is een fietstunnel aangelegd waardoor de fietssnelweg van zijde verandert. Tegelijkertijd is een veilige oversteekplaats. Ter hoogte van de Sleutelbloemstraat is een tweede overweg afgesloten waar een aangenaam rustpunt met picknickplek is aangelegd.