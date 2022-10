Finale bevindingen in onderzoek naar Théo Hayez bekendgemaakt

In Australië hebben onderzoekers hun finale bevindingen bekendgemaakt in het onderzoek naar de verdwijning van rugzaktoerist Théo Hayez uit Overijse. De onderzoekers weerhouden twee pistes, maar zeggen te weinig bewijzen te hebben om één van die pistes hard te kunnen maken.

Théo Hayez verdween eind mei 2019 in Byron Bay. De toen 18-jarige jongen was al een half jaar aan het rondtrekken in Australië en zou begin juni naar huis komen. Maar plots verdween elk spoor van hem. Onderzoek leverde niet veel, het lichaam van de jongen werd nooit gevonden.

De onderzoeksrechter uit Australië heeft twee pistes over wat er mogelijk gebeurd is. “Ik ben tot de tragische conclusie gekomen dat Théo overleden is,” klonk het op de finale onderzoekszitting in Byron Bay. “Ondanks het uitgebreide onderzoek staat het beschikbare bewijs me niet toe om bevinden te uiten over de oorzaak of wijze van Théo’s overlijden.” Er zijn twee mogelijkheden, klonk het. Ofwel is Théo door een vreselijk ongeluk om het leven gekomen, ofwel liep hij personen tegen het lijf en veroorzaakten één van hen zijn dood om het lichaam vervolgens te verstoppen.

Volgens de familie van Théo was er kwaad opzet in het spel.