Fitnesscentra sporten 10.000 kilometer voor 10.000 levens

Wij trokken naar de sportievelingen van Studio Q in Sint-Pieters-Leeuw. Zij zetten hun hometrainer en roeimachine voor één keertje buiten voor de deur om daar te sporten. Het doel? Samen met 134 andere fitnesscentra 10.000 kilometer afleggen om symbolisch 10.000 levens te redden. “Met onze actie willen we er op wijzen dat sporten echt wel nodig is om gezond te zijn,” aldus Petra Schoonjans van Studio Q. “De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat we twee keer per week intensief aan cardiotraining moeten doen. Dus wandelen is oké, maar het is geen sport.”

De fitnesscentra hopen binnenkort op versoepelingen om de deuren weer te kunnen openen. “Wij werken zeer coronaproof,” vindt Schoonjans. “We ontsmetten alles, plaatsen schermen,… Het aantal besmettingen in fitnesscentra is echt verwaarloosbaar.”

Een uitgebreid verslag zie je maandag in ons nieuws.