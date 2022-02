Fotoclub De Korrel brengt een heel aantal fotografen uit de regio samen, elk met hun specialiteit. De ene is vooral geïnteresseerd in de natuur, de andere in straat fotografie of architectuur. Maar ze hebben één ding gemeen: hun passie voor fotografie. Dit en volgend weekend kan je in de namiddag een selectie van hun werk bewonderen in gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel. Meer info vind je op www.fotoclubdekorrel.be.

Foto: Kristof Verbrugghe