Foutje! Een voetpad van amper 66 centimeter breed

Bij de heraanleg van de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel is één en ander fout gelopen met het voetpad. Dat is op sommige plekken amper 66 centimeter breed. Daarbovenop staan alle elektriciteitspalen en -kasten middenin het voetpad.

Een tijdje terug werd de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel heraangelegd. De weg is nu langs beide zijden voorzien van een fietspad en voetpad. Al is er met dat laatste wel wat fout gelopen.

“De helft van het voetpad is nodig voor de afwatering. Drie rijen klinkers zijn lager geplaatst en er zijn extra rioolputten geplaatst om het regenwater te laten weglopen. Toch staat het voetpad bij hevige regenval snel blank,” zegt buurtbewoner Dirk Mathys.

Op sommige plekken is het voetpad amper 66 centimeter breed. Als klap op de vuurpijl is het voetpad bezaaid met elektriciteitspalen en tal van kasten. Die zijn van allerlei formaten en kom je dan eens aan de linkerkant van het voetpad tegen, om een tiental meter verderop er ééntje pal in het midden tegen te komen.

Volgens de buurtbewoners leiden alle fouten tot gevaarlijke situaties. “Een tijdje terug is een oudere man over zo’n kastje gestruikeld. Maar ook de passages tussen voetgangers en fietsers zijn gevaarlijk omdat je als voetganger door het smalle voetpad bijna verplicht wordt om het fietspad te stappen,” besluit Mathys.