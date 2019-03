FP Halle-Gooik speelt alweer bekerfinale

Het is al het vijfde opeenvolgende seizoen dat FP Halle-Gooik de bekerfinale mag spelen, die het ook al drie keer won. De Pajotten, voor de gelegenheid in het rood, hadden in de halve finale geen moeite met Charleroi, dat in eigen huis met 1-5 te kijk werd gezet. De thuisploeg kwam wel op voorsprong maar goals van achtereenvolgens Dujacquier, Adnan, Diogo, Grello en Leitao deden dat snel teniet. In de finale wordt de tegenstander Antwerpen, dat zijn halve finale ook vlotjes won: 5-2 tegen Malle-Beerse. Halle-Gooik verdedigt zijn titel als bekerhouder op 20 april a.s. De finale wordt dan in Aalst gespeeld.