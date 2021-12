Futsal Halle-Gooik bouwt werking volledig uit in Belleheide Roosdaal

Futsalploeg Halle-Gooik verhuist binnenkort ook de A-ploeg naar de vernieuwde Belleheide in Roosdaal. Daarmee eindigt na zeven jaar het verhaal in de Bres in Halle. De onzekere situatie als huurder in De Bres deed de ploeg nadenken over een meer zekere toekomst. Ook al wordt Halle-Gooik geen eigenaar van de Belleheide in Roosdaal, daar ziet de toekomst er rooskleuriger uit.

Nadat Halle-Gooik moest uitwijken, omdat de Bres in Halle een vaccinatiecentrum moest worden, week de futsalploeg voor een deel van de werking al uit naar de Belleheid in Roosdaal. Nadat het vaccinatiecentrum in de Bres werd opgedoekt en sportclubs er weer welkom waren, keerde Halle-Gooik alleen maar met de mannenploeg terug naar Halle. De rest van de werking bleef in Roosdaal.

Intussen zijn de plannen voor een toekomst in Roosdaal rond. Zeven ondernemers die elkaar via het futsal leerden kennen, nemen sportcentrum de Belleheide over. Halle-Gooik wordt een belangrijke partner van hen. De Belleheide wordt nu gerestaureerd, zodat het een volwaardige topsportzaal wordt.



Epicentrum

De plannen met de Belleheide reiken verder dan die van Halle-Gooik, vertelt afgevaardigd bestuurder Kristof de Saedeleer in Het Laatste Nieuws: “Er is een schaarste aan sportinfrastructuur in het Pajottenland. De Belleheide moet het epicentrum worden van in- en outdoorsporten.” Zo zijn er al vier padelterreinen geopend en gaat men nu met de ondersteuning van Topsport Vlaanderen voor een topsportzaal waar, zelfs los van futsal, nationale wedstrijden georganiseerd kunnen worden.