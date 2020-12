Futsaller Jelle Nerinckx vecht tegen auto-immuunziekte

Jelle Nerinckx uit Halle is 24 jaar. Hij kampte al een tijdje met klachten over futloosheid en ademhalingsproblemen. Dokters dachten meteen aan een besmetting met het coronavirus, maar wanneer hij ook het gevoel in zijn voeten verliest, volgen talloze onderzoeken. “Ik heb, denk ik, twintig bloedonderzoeken gehad, beenmergpuncties, bronchoscopieën, allerlei scans. Uiteindelijk viel de diagnose dat ik de ziekte van Churg Strauss heb,” vertelt Nerinckx.

Bij de ziekte van Churg Strauss maakt je lichaam te veel antistoffen aan tegen witte bloedcellen. Het aantal witte bloedcellen wordt daardoor zo hoog dat longen, neuspoliepen, bloedvaten en zenuwbanen in de onderbenen worden aangevallen.

Revalidatie

Nerinckx is nu volop bezig met revalideren, al is dat niet evident. “Omdat de ziekte zo onbekend is, kunnen ze me niet zeggen hoe lang dat zal duren. Dat is lastig om mee te leven,” aldus Nerinckx. Dat de competitie door corona stil ligt, is voor hem een lichtpunt. “Mocht alles gewoon doorgaan terwijl ik thuis met mijn benen omhoog in de zetel zit, zou ik het nog een stuk moeilijker hebben.”