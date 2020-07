Galerie De Ziener wacht bang af

Iedereen zucht en kreunt onder het juk van het covid-19 virus: de economie sputtert, de horeca moet pompen of verzuipen, de sportwereld hangt in de touwen en ook de cultuursector ligt op apegapen. Ook De Ziener in Asse, veruit de laatste kunstgalerij die moedig stand houdt in onze regio zag de voorbije maanden zwarte sneeuw.

Traditiegetrouw rondt De Ziener in Asse het seizoen af met een groepstentoonstelling met werk van kunstenaars die aan de galerie verbonden zijn. De expositie loopt dit weekend ten einde en daarmee ook een werkjaar dat een zeer onvoorziene wending kreeg. Door de lockdown kon een expositie die volledig klaar was niet opengaan en ook de volgende expositie moest worden uitgesteld.

"Dat is zeer vervelend omdat kunstenaars minstens een jaar vooraf gebriefd worden wanneer ze een tentoonstelling hebben in De Ziener. Zij hebben daar meestal een jaar aan gewerkt. Het is een desillusie voor kunstenaars dat ze hun werken niet kunnen tonen”, zegt Jan De Smedt van Galerie De Ziener in Asse.

Voor galerijhouder Jan De Smedt én zijn kunstenaars betekent het ook een financiële kater. "Eigenlijk ligt de verkoop zo goed als stil en er zijn veel tentoonstellingen afgelast. Wij leven van een publiek, en om ons werk te tonen of onze muziek te spelen voor een publiek. Als het publiek wegvalt dan valt eigenlijk alles weg”, aldus De Smedt.

Het programma van De Ziener voor volgend seizoen is rond, maar zowel de galerijhouder als de kunstenaars wachten bang af of alles zal kunnen doorgaan zoals gepland want niemand weet wat het COVID-19-virus voor ons nog petto heeft. De eerst nazomerse tentoonstelling opent alvast in oktober in plaats van september.