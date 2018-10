In Galmaarden is toekomstig burgemeester Patrick Decat al bij al tevreden met het resultaat. Z’n partij CD&V verliest drie zetels, maar mag wel alleen regeren.

“We zijn heel tevreden met het resultaat”, zegt Decat. “We hebben standgehouden na moeilijke maanden. We gaan alleen regeren en ik heb het burgemeestersambt aanvaard.” Het verlies van 14 naar 11 zetels voor CD&V relativeert Decat. “We stonden met 11 nieuwkomers op de lijst. Onze lijst is ook fel verjongd. Enkele grote stemmenkanonnen haakten af, daardoor verliezen we misschien een paar zetels. Maar onze ploeg is klaar voor de komende zes jaar.”