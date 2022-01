Ze heeft er meer dan drie jaar op moeten wachten, maar sinds enkele maanden heeft Audrey De Pelseneer een nieuwe beste vriend. De blinde jonge vrouw wordt sinds kort geholpen door Trooper, een blindengeleidehond. In de gemeente Galmaarden werden verschillende acties op poten gezet om de hond te financieren. Audrey zamelde ook zelf geld in, ze nam met Udo uit Zaventem de singel ‘Blind Vertrouwen’ op.

Galmaarden zamelde geld in voor blindengeleidehond van Audrey: "Trooper is mijn vrijheid"

Audrey werd samen met haar tweelingzusje te vroeg geboren, op 26 weken. Haar zusje stierf na drie dagen. Audrey haalde het, maar is als gevolg van de vroeggeboorte blind. Begin 2018 diende ze een aanvraag in voor een blindengeleidehond. In mei vorig jaar volgde eindelijk de eerste kennismaking. “De klik was er onmiddellijk. Trooper stelde zich heel aanhankelijk op”, vertelt Audrey over de eerste ontmoeting. “Die hond zijn mijn ogen en mijn vrijheid. Ik kan het niets ander verwoorden. Ik word er zelfs emotioneel van.”

Sinds oktober woont Trooper bij Audrey. De opleiding van de blindengeleidehond kostte 25.000 euro. De helft ervan wordt gesubsidieerd door het Agentschap voor Personen met een Handicap, maar er werd ook geld ingezameld. Audrey zamelde zelf 2.000 euro in met een single, de Dolle Strandbalfeesten leverden 5.000 euro en Geert Vanvaerenbergh was goed voor 1.700 euro.

“Toen mijn vrouw 50 jaar werd, vroegen we als cadeau geld voor Trooper”, legt Geert Van Vaerenbergh uit. “Ik ben bezig met de opstart van een bobsleeteam voor mensen met een beperking, want ik heb een groot hart voor mensen die pech hebben gehad in het leven. Audrey past in dat verhaal.”

Audrey en Trooper hebben ook een Facebookpagina waar je hun verhaal kan volgen.