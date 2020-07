Galmaardse besmettingen te wijten aan jeugdkamp

Volgens burgemeester van Galmaarden Patrick Decat (CD&V) werd bij de terugkeer van de groep een besmetting vastgesteld. Binnen diezelfde groep bleken nadien nog twee personen besmet met het virus. "Zij werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Al hun contacten werden in kaart gebracht en verwittigd van de situatie met de dringende oproep om de quarantainemaatregelen strikt te respecteren", zegt burgemeester Decat.

Decat zat vandaag ook rond de tafel om de aanpak van de Pajotse gemeenten op elkaar af te stemmen. "Er is vandaag geen reden tot paniek, maar dit is wel een duidelijke wake up call. Ook een plattelandsgemeente kan getroffen worden door een niets ontziend virus. Respecteer daarom alle veiligheidsmaatregelen om er mee voor te zorgen dat we geen zwaardere maatregelen moeten opleggen", aldus Decat.

De Galmaarden neemt alvast enkele extra maatregelen. "Vanaf morgen wordt het verplicht om op het Marktplein, Plaats en Oudstrijdersplein een mondmasker te dragen, net als in de gemeentelijke sportcomplexen en op speelterreinen. Het overtreden van deze maatregelen zal worden bestraft. We hebben zelf de sleutel in handen om deze situatie binnen de twee weken onder controle te hebben", besluit Decat.