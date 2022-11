Gambiaan King richt voetbalclub op in Halle: "Ik wil iets betekenen voor mijn stad"

King Njies uit Gambia verhuisde twee jaar geleden naar Halle. In zijn thuisland had hij een voetbalcarrière achter de rug, maar de liefde voor het voetbal was zo groot dat hij ook hier zijn voetbalschoenen bovenhaalde. Hij startte twee maanden geleden een nieuwe voetbalclub en inspireert op die manier de jeugd in Halle.