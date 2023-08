Gamebedrijven in opmars: Ook Oscar uit Humbeek werkt aan zijn droom

Steeds meer Vlamingen maken van gamen hun beroep. Dat blijkt uit cijfers van de Flemish Games Association (FLEGA). Oscar uit Humbeek is één van hen. Hij is nog maar 23 jaar, maar ontwierp nu al een eigen spel en heeft zijn eigen bedrijf in de maak: Godspear Games. Het is een harde stiel, blijkt ook uit cijfers van FLEGA. Want hoewel het aantal nieuwe gamingbedrijven stijgt, volgt de omzet niet mee. Want een spel ontwikkelen duurt gemiddeld twee jaar. Toch ziet Oscar toekomst in de sector.

Oscar Tuikens uit Humbeek ontwikkelde een spel dat gebaseerd is op scenario’s en keuzes. Afhankelijk van wat je kiest, is zijn spel voor elke speler een unieke belevenis. Twee jaar geleden richtte hij zijn eigen gamebedrijf op. En hij is lang niet de enige. “67 procent van de gamebedrijven is gevestigd in Vlaanderen,” weet Natascha Rommens van de Vlaamse Gamefederatie. “De Belgische omzet van dergelijke bedrijven is goed voor 87 miljoen euro.”

Oscar uit Humbeek maakt deel uit van die cijfers. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen. “Een deel van de interesse komt van mensen die gamen leuk vinden, maar sinds ik hiermee begonnen ben, game ik veel minder. Games ontwikkelen vraagt een diepere interesse in het creatieve en daar wil ik aan bouwen,” zegt hij. Recent won zijn bedrijfje nog een prijs voor beste start-up. “Ik was eigenlijk al blij dat ik genomineerd was, nooit dacht ik te winnen.”

In ons nieuws maak je met kennis met Oscar en zijn passie.