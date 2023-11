Gault&Millau geeft Sir Kwinten opnieuw 17 op 20

Gault&Millau stelde vandaag de 21 ste editie van de Belux Gids voor. Anonieme inspecteurs van de culinaire gids bezochten ook dit jaar de beste restaurants van ons land. Het resultaat is een nieuwe gids met 1.385 adressen, meer dan 170 nieuwe adresjes en 165 stijgers. Ook in onze regio vallen restaurataurs in de prijzen.

In onze regio zijn er twee opvallende zaken in de nieuwe gids van Gault&Millau: Jeno Del Turco uit Lennik is verkozen tot Sommelier van het Jaar. Hij werkt in het Ukkelse restaurant Le Chalet de la Forêt. Ook Monsieur V uit Linkebeek kreeg een bijzondere prijs. Dat restaurant is uitgeroepen tot Gastro-Bistro van het Jaar.

Twee restaurants uit onze regio krijgen van Gault&Millau meer punten dan vorig jaar. De Verleiding in Gooik heeft nu 14/20, Les Eleveurs in Halle stijgt naar 14,5/20. Sir Kwinten blijft volgens Gault&Millau het beste restaurant uit onze regio met 17/20.