Herman Van Dender (59) is door Gault&Millau bekroond tot Chocolatier van het jaar 2023 voor Brussel. Van Dender heeft ook een zaak in Groot-Bijgaarden.

In z’n bedrijf in de Dansaertlaan in Groot-Bijgaarden maakt Herman Van Dender z’n eigen chocolade. Die gebruikt hij voor zijn eigen pralines en hij levert ze ook aan sterrenrestaurants voor hun desserts. De erkenning van Gault&Millau is belangrijk voor Van Dender. Hij wil zich in de toekomst nog meer gaan toeleggen op de productie van zijn chocolade.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.