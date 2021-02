GBS Relegem sluit tot aan de krokusvakantie, ook kleuters worden weer getest

Meer dan vierhonderd kleuters en leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool in Relegem bij Asse moeten tot aan de krokusvakantie thuis blijven. Dat bevestigt schepen van Onderwijs Joris Van den Cruijce (N-VA) van Asse. "We moeten nu eerst duidelijk in kaart hebben waar het virus circuleert. Vermits ook het personeel in quarantaine moet tot het resultaat van de tweede test bekend is, kan de school niet meer ter plekke opengaan."

Midden deze week ging de school in Relegem dicht omdat er verschillende besmettingen met corona werden vastgesteld. De besmettingen gebeurden in een periode van veertien dagen. Een mobiel team van het UZ Leuven kwal de leerlingen van de lagere school en leerkrachten testen." Voor de lagere school is het zo dat er in verschillende leerjaren besmettingen waren, daarom komt er in de loop van volgende week een tweede testronde", legt schepen Van den Cruijce uti. "Die zal allicht woensdag of donderdag georganiseerd worden. Om ieders veiligheid te kunnen garanderen moeten we nu eerst duidelijk in kaart hebben waar het virus circuleert. Vermits ook het personeel in quarantaine moet tot het resultaat van de tweede test bekend is, kan de school niet meer ter plekke opengaan. We moeten dus sluiten tot aan de krokusvakantie. De leerlingen zullen volgende week afstandsonderwijs krijgen."

Gisteren werd er beslist om ook de kleuters van Relegem een tweede keer te testen. "Zoiets gebeurt niet zomaar, want het testen van kleuters is niet evident. Er werden enkele gevallen van corona ontdekt en het vermoeden bestaat dat besmettingen op school zouden kunnen gebeurd zijn", aldus Van den Cruijce.