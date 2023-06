Geen enkele jeugdbeweging op de wachtlijst voor een kamptent

Voor het eerst in jaren is er geen wachtlijst voor Vlaamse jeugdbewegingen die tenten en kampeermateriaal willen huren bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) in Nossegem. Na een investering van vorig jaar, is er voldoende materiaal voor elke jeugdbeweging die daar aanspraak op maakt. In onze regio ontlenen 97 verenigingen deze zomer tenten bij ULDK, goed voor in het totaal 543 zogenaamde seniortenten en 543 patrouilletenten.

In de opslagplaats van ULDK in Nossegem (Zaventem) ligt een recordaantal tenten opgeslagen: meer dan 5.600. Vorig jaar waren er niet voldoende tenten en stonden zo’n 20 jeugdbewegingen op de wachtlijst om kampmateriaal te huren. Nu zijn de tekorten weggewerkt en ontlenen 958 groepen van over heel Vlaanderen kampeermateriaal in Nossegem. Dat kan aan zeer voordelige tarieven.

Vanmorgen werden nog 50 nieuwe tenten geleverd. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v) kwam de nieuwe lading mee uitladen. “De voorbije jaren moesten heel wat groepen vol spanning wachten tot er tenten voor hen zouden vrijkomen. We hebben alles in het werk gesteld om dat te vermijden, onder andere door extra te investeren in ULDK. Dat was nodig, want als jeugdbewegingen elders hun tenten huren, betalen ze soms tot 20 keer meer.”

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) is één van de buitendiensten van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media.