Geen examens in Halse Heilig-Hart & College

De directie van het Heilig-Hart & College heeft beslist dat er geen examens zullen zijn op het einde van het schooljaar. De school spoort de leerlingen wel aan om de taken en opdrachten zo goed mogelijk te maken, zodat leerkrachten zien waar bij iedereen de werkpunten zitten. De beslissing van het Heilig-Hart & College komt er nadat Vlaams minister Ben Weyts een paar dagen geleden benadrukte dat scholen zelf moeten bepalen hoe ze evalueren. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) adviseerde daarop zijn scholen om geen examens meer te houden. Het Katholiek Onderwijs, waartoe het Heilig-Hart & College behoort, gaf dat advies niet. Het Heilig-Hart & College is een van de grootste katholieke secundaire scholen in onze regio.

Foto: Heilig-Hart & College