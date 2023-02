Geen jaarmarkt meer in Wolvertem

Er komt in juni geen jaarmarkt in Wolvertem. Het comité dat jaarmarkt organiseert is ontbonden nu penningmeester Guido Meert er de brui aan geeft.

Met Guido Meert verliest het jaarmarktcomité een belangrijke pion. “Hij regelde heel veel en stond ook in voor de dierenprijskampen. Het wordt steeds moeilijker om de prijskampen te organiseren. Veel jaarmarkten in de regio schakelen over naar een tentoonstelling van dieren. Vorig jaar werd in Wolvertem de jaarmarkt nog samen met Unizo georganiseerd tijdens de avondmarkt op vrijdagavond. Dan was er sowieso veel volk. Maar nu is er dus geen jaarmarkt meer en is het bestuur van het comité ontbonden.”